Sergio Checo Pérez y Fernando Alonso han sido castigados en el Power Ranking de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Australia.

El mexicano, que normalmente sólo ve premiadas actuaciones extraordinarias, volvió a la parte baja del top 10. Es octavo después de la carrera en Melbourne, donde acabó en el quinto puesto.

Pérez comenzó desde los pits luego de quedar fuera en la Q1 y de que Red Bull hiciera arreglos a su coche fuera del tiempo permitido. Logró remontar posiciones y aprovechar los choques y abandonos de otros rivales.

El español es sexto, luego de lograr su tercer podio consecutivo, algo que no ocurría desde 2013.

Tuvo una carrera complicada, pero también sacó frutos de los problemas de otros conductores y con eso se mantiene en tercer lugar del Campeonato de Pilotos.

El primer lugar ha sido para Lewis Hamilton y George Russell. La revelación ha sido para Nico Hulkenberg, quien tras un gran fin de semana llega al sitio tres.

"El mexicano se considerará desafortunado, ya que un problema técnico persistente hizo que terminara en la grava en la Q1, ¡habiendo pasado gran parte de la FP3 en rallyes también! Después de comenzar en el pit lane, aprovechó la velocidad del RB19, logrando algunos adelantamientos impresionantes en su camino para terminar quinto.

Después de ganar en Jeddah, este no habría sido el resultado que Pérez hubiera tenido en mente antes del fin de semana, pero desde donde estaba el sábado por la noche, fue un gran acto de rescate", explica la Fórmula 1.

"Ahora son tres terceros puestos consecutivos para comenzar el año para Alonso, pero puede haber sido el más desafiante hasta el momento. No fue un gran comienzo del español, ya que perdió un lugar ante Carlos Sainz, dejándolo en el quinto lugar.

Pero después de beneficiarse de los pits de su compatriota y Russell, aprovechó al máximo para subir al tercer puesto. Buscó empujar a Hamilton por el segundo lugar, pero nunca pudo acercarse lo suficiente, pero fue otro podio bien ganado para comenzar el año", se lee en la web de la F1.

