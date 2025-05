ÚLTIMA HORA: Anuncian cambio BRUTAL en la parrilla para Mónaco

Han confirmado de última hora que en el Gran Premio de Mónaco, que se celebra este fin de semana, tendremos un cambio brutal en la parrilla de F1.

Este año, McLaren nuevamente ha presentado un diseño especial en su monoplaza para la carrera en el principado. Aunque el cambio no supone una transformación radical en cuanto a colores, sí esconde modificaciones de gran significado histórico.

Según explica McLaren, esta nueva paleta marca la llegada de OKX al mercado europeo y rinde homenaje al icónico monoplaza M7A. Las líneas modernas, inspiradas en la elegancia de la Riviera, combinan el legado de la M7A con la innovación que caracterizan tanto al equipo actual como a su socio OKX.

Is it hot in here or is it just our new livery?​ 🥵



Introducing our bespoke livery, honouring the legacy of our iconic M7A and our shared drive to shape the future. ​



‘Old Money, New Money’ now screening from the Riviera 🌊#McLaren | #M7AReborn | @OKX pic.twitter.com/A874RbRUiG