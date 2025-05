¡NADIE puede creer lo que dijo Antonelli sobre la PRESIÓN en Mercedes!

Andrea Kimi Antonelli emitió una declaración sobre la presión que vive en Mercedes y pocos pueden creer lo que dijo.

En una entrevista reciente, el corredor italiano se expresó así sobre el hecho de estar en su temporada de debut: "No es fácil, pero desde pequeño me he acostumbrado a sentir mucha presión y he aprendido a gestionarla.

"Claro, en la F1 es más intenso, sobre todo en Imola, con tanta afición. Pero esa presión también puede convertirse en motivación para mejorar. Es importante saber que tienes a tu alrededor a la gente adecuada: un equipo increíble, una familia maravillosa.

"Eso es lo que marca la diferencia y te ayuda a subirte al coche más relajado y a rendir mejor. Siempre intento aportar mi energía y espero que eso repercuta en todo el equipo", declaró.

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Emilia-Romagna?

El Gran Premio de Emilia-Romagna entregó una carrera dominadora de Max Verstappen donde se hizo del liderato en la primera curva y nadie más pudo detenerlo.

Oscar Piastri perdió más distancia en el liderato del Campeonato de Pilotos de la F1 después de sumar una tercera posición en Miami y ver a su compañero de equipo terminar segundo y a Verstappen ganar.

Antonelli, el mejor novato con diferencia, en esta ocasión no pudo sumar, ya que tuvo que abandonar la carrera. Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso terminó fuera de los puntos y Carlos Sainz logró puntuar, pero fue superado de nuevo por Alexander Albon.

En lo que significó la cuarta carrera de Lewis Hamilton con Ferrari, hay sensaciones positivas, ya que pudo terminar cuarto, por delante de Charles Leclerc.

