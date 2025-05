Hamilton DA LA CARA ante los terribles rumores con Ferrari

Lewis Hamilton ha criticado a quienes cuestionan sus inicios en Ferrari tras unas últimas carreras complicadas.

En declaraciones a los medios en Imola, Hamilton afirmó: “Circulan tantos rumores y hay tantas personas que hacen suposiciones, comentarios y juicios; el 99 por ciento de ellos apenas tiene idea de lo que realmente ocurre, o quizá hasta el 100 por ciento desconoce por lo que he pasado para llegar a este punto.

“Creo que debo recordarme constantemente otras cosas: he conquistado siete campeonatos mundiales, más que cualquier otro piloto en la historia, y no debo olvidar que también he logrado hazañas extraordinarias. Aunque las cosas no siempre serán perfectas y atravesamos una mala racha, estoy convencido de que pronto mejorarán", comentó.

El siete veces campeón del mundo no ha logrado subirse al podio en ninguno de los primeros siete Grandes Premios con la icónica escudería de rojo, aunque en Imola consiguió su mejor resultado al terminar en cuarta posición.

Su actuación en las carreras sprint ha sido algo más alentadora, ya que logró la victoria en China y alcanzó el tercer puesto en Miami. Actualmente, Hamilton ocupa el sexto lugar en la clasificación general de pilotos, a un puesto por detrás de su compañero Charles Leclerc y justo por delante del joven Kimi Antonelli, quien lo reemplazó en Mercedes.

Relacionado: PREOCUPANTE mensaje de Lewis Hamilton sobre su futuro

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción del GP de Mónaco en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!