Ángel Armando Castellanos

Miércoles 5 Abril 2023 08:50

Sergio Checo Pérez no merece las críticas que Helmut Marko le hace constantemente porque el austriaco no le llega ni a los talones. Eso es lo que cree Roldán Rodríguez, ex piloto español.

Marko ha sido uno de los principales detractores del mexicano en Red Bull. Son más los reclamos que los elogios de su parte y Rodríguez cree que es sumamente injusto.

En general, considera que el ambiente en el Toro Rojo es hostil porque todo el mundo quiere quedar bien con Max Verstappen y cuando hay ocasión de atizar a Checo, la piedad desaparece.

“Yo voy un poco más allá, pienso que es muy complicado para Sergio Pérez en un ambiente en el que la familia Verstappen le hace de menos todo el rato. Ya no te digo Max en situaciones como Brasil, pero el entorno Verstappen le hace de menos.

"Y luego tienes a un Helmut Marko al que alguien tiene que parar los pies, alguien tiene que decirle: ‘Helmut Marko: tranquilo, que este hombre (Pérez) es buen piloto, está por mérito, ha hecho muchas más cosas que tú en pista, o sea, este en pista no es que te arrolla, es que no le llegas ni a la suela del zapato como piloto’”, reclamó en palabras a DAZN.

"El coche no está bien"

Roldán también reclamó que el RB19 no está a la altura de los dos pilotos e insistió en que no se mide con la misma vara al tapatío y al neerlandés, a pesar de que los resultados son producto de los inconvenientes del auto.

“En cuanto al rendimiento del coche, yo creo que ese coche no está bien. No puede ser que en Jeddah, Max Verstappen yendo a muerte no pudo con Checo Pérez, llegó a cuatro o cinco segundos y ahí se quedaron los dos; y ahora resulta que en Australia es Pérez el que se queja del balance de freno, de que el coche no para y se sale, ¡y ahora es que resulta que Checo Pérez no sabe conducir!

"Yo te digo que ese coche no está bien y en un entorno en el que se le hace de menos a Pérez por ciertas partes importantes del equipo, significa que no te resuelven los problemas o que no toman en serio los problemas que tú tienes en el coche. Yo no sé si sea intencional, pero yo digo que no está bien el coche de Pérez”, sentenció.