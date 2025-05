Leclerc explica la mala suerte en el GP de Emilia-Romagna

Charles Leclerc tuvo que conformarse con un sexto lugar en el Gran Premio de Emilia-Romagna y acabó explicando cómo las condiciones de la carrera le afectaron de manera importante.

Después de haber tenido una estrategia que parecía perfecta, el piloto monaguesco se vio afectado seriamente por lo autos de seguridad que entraron en acción de carrera.

Esto frenó las posibilidades de podio del piloto de Ferrari, donde además, después de eso, un incidente con Albon lo hizo perder su quinta posición.

“Al final quise poner los blandos, pero Lewis cambió de opinión y entró en boxes, así que no sabía cuántas posiciones más habría perdido entrando justo detrás de él. Habría perdido tiempo, así que me dije: ‘No me arriesgaré, salvaré lo que pueda’", declaró Leclerc posterior a la carrera.

"Después del VSC, como esperaba, fue imposible mantenerlos atrás. Hice todo lo posible, iba al límite, pero al final no me arrepiento porque creo que incluso le ayudé un poco. Por mi parte, lo intenté hasta el final ”, finalizó.

