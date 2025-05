Estrella de Mercedes revela que fueron EXHIBIDOS en Imola

George Russell no se muestra satisfecho con la velocidad de Mercedes tras un decepcionante Gran Premio de Emilia-Romagna.

El piloto británico, que anteriormente consiguió una cualificación sobresaliente al alcanzar un meritorio tercer puesto, ha expresado sus dudas a GPFans sobre el rendimiento del auto, advirtiendo que simplemente no es lo suficientemente rápido.

Durante el Gran Premio de Imola, a pesar de sus esfuerzos, la velocidad de la máquina no estuvo a la altura, lo que le costó un séptimo puesto y dejó claro que ni él ni el coche pudieron aspirar al podio.

El contraste fue demasiado marcado

"Realmente nos faltó velocidad hoy", afirmó Russell. "Existe un patrón muy claro: en temperaturas cálidas, como las de hoy con una pista caliente, simplemente no logramos rendir; mientras que, en condiciones más frías, somos competitivos".

"Este mismo patrón se presentó el año pasado y vuelve a repetirse en esta temporada."

El piloto británico explicó sus inquietudes señalando que, incluso en la recta principal, el coche perdía efectividad, evidenciado por las altas temperaturas de los neumáticos traseros.

"Podríamos estar enfrentando un problema fundamental en la parte delantera o, incluso, un problema de sobrecalentamiento", comentó con preocupación.

A pesar de las dificultades, Russell se mantiene optimista. "Cada equipo tiene, en algún momento, un fin de semana desastroso. Este es el primero de la temporada para nosotros, y recordemos que Red Bull tuvo un fin de semana similar en Bahrein.

Para nosotros, era el primero en años. Por supuesto, no me siento muy contento, pero en este deporte sabes que no siempre contarás con un coche capaz de pelear por el podio", concluyó el piloto con sinceridad.

