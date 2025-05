Sainz saca su FURIA contra Williams en Imola

Carlos Sainz terminó de nuevo sumamente frustrado y molesto tras la gestión de carrera de Williams en Imola.

Sainz terminó en la octava posición en el Gran Premio de Emilia-Romagna, después de tener una mejor posición de arranque en la parrilla al arrancar quinto, por lo que terminó frustrado tras acabar más abajo de lo esperado.

En palabras posteriores a la carrera, Sainz reveló su molestia con Williams y las elecciones de estrategia en la carrera.

"No estoy contento. Soy un piloto de equipo, tengo que obedecer aunque no me parezca lo correcto”, dijo tajantemente Sainz.

¿Como terminó el Gran Premio de Emilia-Romagna en 2025?

