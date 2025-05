¡No lo vas a creer! Las FUERTES palabras de Colapinto hacia los argentinos

Argentinos seguidores de Franco Colapinto mostraron este fin de semana un comportamiento poco ejemplar al inundar el Instagram de Yuki Tsunoda con mensajes de odio y comentarios de corte racista.

El mismo piloto argentino fue consultado por GPFans el pasado sábado, tras la sesión de clasificación, para expresar su opinión y dirigirse a sus seguidores.

Como bien sabemos, las redes sociales no siempre son un espacio de armonía. Tras el incidente del viernes, el piloto de Red Bull se vio envuelto en una ola de mensajes negativos.

La cuenta de Instagram del japonés se llenó de comentarios ofensivos, en los que lo insultaban y cuestionaban su origen asiático, llegando incluso a llamarlo "chino".

Todo se originó a raíz de un breve encuentro en la práctica libre del viernes: Colapinto, quien debuta este fin de semana con el equipo Alpine, se interpuso reiteradas veces en la trayectoria de Tsunoda, según relató el piloto japonés. Cansado de la situación, Tsunoda respondió con el conocido gesto del dedo medio.

¿Cómo reaccionó Tsunoda?

Tsunoda no tardó en reaccionar ante la avalancha de comentarios provenientes de sus fervientes seguidores sudamericanos. En la última publicación de su compañero de equipo, Max Verstappen, se registraron algunos de los mensajes más duros.

Aunque a veces los pilotos no perciben todo lo que se comenta en internet, en una intervención previa en el paddock, Tsunoda dejó claro: "Entiendo que los fans quieran apoyar a su compatriota, pero también deben tener la libertad de expresarse. No se trata solo de mí, ya que también se han hecho comentarios desagradables sobre Doohan. Es positivo que tengan esa energía, pero deberían canalizarla de forma más constructiva".

Poco después, tras su contundente actuación en la clasificación, Colapinto se hizo presente en la rueda de prensa. Tras hablar con detalle sobre su desafortunado accidente, el piloto abordó el tema de los mensajes de sus seguidores. Explicó que no estaba al tanto de todos los comentarios.

"No he visto mucho, así que no tengo claro el alcance de lo sucedido. Escuché que Yuki hizo algo similar", comentó mientras mostraba el conocido gesto de la mano.

"Siendo honesto, entiendo su enfado. Hay ciertos problemas en la comunicación dentro del equipo que siempre pueden generar este tipo de malentendidos. Él tenía todo el derecho a mostrarse molesto. No sé exactamente qué dijeron los argentinos", concluyó, respondiendo a GPFans.

Posteriormente, a Colapinto se le explicaron los detalles de los comentarios en la cuenta de Tsunoda, y se le preguntó si deseaba enviar un mensaje a esos seguidores.

El piloto afirmó: "Sé que son extremadamente apasionados, pero en ocasiones su apoyo se vuelve excesivamente duro. Solo pedimos que se muestre un mínimo de respeto. En estos días las redes sociales están llenas de animosidad. Por supuesto, nosotros tratamos de mantener un ambiente respetuoso y tranquilo para todos los pilotos".

