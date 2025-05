¡Leclerc REVIENTA contra Ferrari por el pésimo resultado!

Charles Leclerc reventó contra Ferrari por el pésimo resultado conseguido en la clasificación para el Gran Premio de Emilia-Romagna.

El corredor monegasco fue cuestionado sobre el rendimiento de la Scuderia en una de sus carreras de casa y esto fue lo que dijo a la prensa: “¿Qué nos perdimos? Todo, no tengo palabras, nos eliminan en la Q2.

"¿La carrera? Un milagro, pero no podemos esperar milagros así todos los domingos, simplemente tenemos que mejorar, no estamos al nivel que deberíamos. No estamos al nivel que deberíamos, es evidente.

"En la clasificación, no somos rápidos ni siquiera cuando hacemos buenas vueltas; simplemente no estamos en ninguna parte, es un dolor. Pido disculpas a la afición; este nivel de rendimiento es inaceptable", comentó.

Relacionado: ¡TERRIBLE fracaso de Ferrari y Antonelli en la qualy de casa!

¿Qué pasó en la clasificación para el GP de Emilia-Romagna?

Hubo milagro en Imola en la clasificación para el Gran Premio de Emilia-Romagna, con un gran resultado de Carlos Sainz y Fernando Alonso. Los español se clasificaron quinto para el Aston Martin y sexto para el Williams, superando cualquier expectativa generada a lo largo del fin de semana.

Oscar Piastri se quedó con la pole con un tiempo de 1:14.670, superando por apenas 0.034 segundos a Max Verstappen. Detrás llegaron George Russell y Lando Norris. Mientras que en el resto del Top 10 tuvimos a Alexander Albon, Lance Stroll, Isack Hadjar y Pierre Gasly.

En Q2 tuvimos más sorpresas grandes, ya que los dos Ferrari quedaron eliminados, junto al Mercedes de Andrea Kimi Antonelli y Gabriel Bortoleto. Por lo que fue una enorme decepción para todos los fanáticos italianos.

En la Q1 de la clasificación se presentaron dos choques importantes. Primero, Yuki Tsunoda reventó su Red Bull en los primeros minutos y provocó la salida de una bandera roja.

Después, ya casi al final de la primera ronda, Franco Colapinto perdió el control de su auto y también se pegó contra el muro; sin embargo, pudo pasar con su tiempo registrado a la Q2. Quedaron eliminados Yuki Tsunoda, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg y Liam Lawson.

Estos son los resultados de todos los pilotos en la clasificación rumbo al Gran Premio de Emilia-Romagna 2025 de la F1.

FP3 - GP de Emilia Romagna

Posición Piloto 1 Oscar Piastri 2 Max Verstappen 3 George Russell 4 Lando Norris 5 Fernando Alonso 6 Carlos Sainz 7 Alexander Albon 8 Lance Stroll 9 Isack Hadjar 10 Pierre Gasly 11 Charles Leclerc 12 Lewis Hamilton 13 Kimi Antonelli 14 Gabriel Bortoleto 15 Franco Colapinto 16 Liam Lawson 17 Nico Hulkenberg 18 Esteban Ocon 19 Oliver Bearman 20 Yuki Tsunoda

Mira toda la acción del GP de Emilia-Romagna en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!