Parte del mensaje que Lewis Hamilton dejó para Kimi Antonelli en el camerino del piloto novato de Mercedes ha salido a la luz. El joven leerá la nota completa por primera vez este fin de semana en el Gran Premio de Imola.

Antes de que se encendieran las luces, Stephen Lord, coordinador del equipo de carreras de Mercedes, recordó el momento en que Hamilton dejó la nota para Antonelli, llegando incluso a revelar algunos fragmentos de su contenido.

"Es una faceta de Lewis que muchos quizá no llegan a conocer", comentó Lord a Beyond The Grid. "Fue justo después de la carrera en Monza, la última ronda europea. Lewis se encontraba en la planta alta; acababa de terminar la reunión de ingeniería. En Europa disponemos de una base de carreras que cuenta con una sala de ingeniería en la planta superior y, en la parte trasera, los camerinos de los pilotos.

"Allí tienen, por ejemplo, camas de masaje y todo su equipamiento perfectamente dispuesto. Además, cada sala incluye un baño equipado con ducha y lavabo. Cuando Lewis ya había concluido con los asuntos de ingeniería, y suponiendo que los ingenieros ya se habían retirado, él quedó solo en la sala. Yo subí un momento para recoger algunas cosas, volví a bajar y, poco después, Lewis descendió, listo para marcharse a casa."

"Al llegar al final de las escaleras, se detuvo, se dio la vuelta y volvió a subir. Pensé que se le habría olvidado algo. Diez minutos más tarde, descendió de nuevo y se encontró con Carlos, nuestro responsable de logística en el equipo de carreras."

"Se notaba que Lewis estaba visiblemente emocionado. Le tomó a Carlos del brazo y le dijo: 'Acabo de darme cuenta de que nunca volveré a ver esta sala. Estoy realmente emocionado, me duele dejarla atrás tras tantos años'. Se le veía conmovido al despedirse de este lugar."

Sin embargo, fue al volver a la sala tras la salida de Hamilton cuando Lord descubrió la nota que el siete veces campeón del mundo había dejado para Antonelli: "Entré en la sala y en la pared había una larga nota escrita a mano", contó.

"Era un mensaje para Kimi, dándole la bienvenida a su nuevo espacio y deseándole lo mejor. En la nota se destacaba que, 'si cuidas al equipo, ellos te cuidarán, porque son una gran familia'. Realmente pensé: '¡qué bonito gesto!' De hecho, mandamos colocar un panel de vidrio que ahora protege la nota, de manera que permanezca allí para siempre."

Hamilton también mostró su lado más desenfadado con un mensaje extra en el baño: "Decidí pasar por el baño para asegurarme de que todo estuviera en orden", continuó Lord. "Al entrar, justo junto al inodoro, sobre el soporte del papel, encontré la inscripción 'Lewis estuvo aquí' acompañada de una gran carita sonriente. Me pareció un detalle simpático, aunque sin duda el mensaje para Kimi fue lo más especial."

