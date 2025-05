Antonelli revela TENSA reunión con aliado de Hamilton

El novato de Mercedes en la Fórmula 1, Kimi Antonelli, ha revelado detalles sobre su primer encuentro con uno de los aliados más cercanos de Lewis Hamilton.

Antes de llegar al garaje de Silver Arrows ya mantenía una buena relación con el jefe del equipo, Toto Wolff, pero ahora ha tenido que estrechar lazos con varias figuras clave, entre ellas su nuevo ingeniero de carrera, Peter Bonnington.

Conocido como “Bono”, Bonnington jugó un papel fundamental en los históricos éxitos de Hamilton durante una colaboración de 12 años en Mercedes. Hoy, el británico tiene la tarea de guiar al joven piloto en su primera temporada al volante.

En una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, el de 18 años explicó cómo transcurrió ese primer encuentro: “Muy agradable. Al comienzo lo percibí un poco tenso porque soy muy físico; me gusta abrazar y tocar a las personas, y Bono no estaba acostumbrado, es muy ‘británico’. Ahora que se ha soltado, me alegra mucho cuando viene a darme un abrazo", comentó.

