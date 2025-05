La gran DIFERENCIA para Hamilton entre Ferrari y Mercedes

Un excampeón mundial de Fórmula 1 ha sugerido que Lewis Hamilton podría no disponer del tiempo necesario en Ferrari para lograr que su cambio resulte exitoso.

El siete veces campeón se unió a Ferrari a principios de este año, dejando atrás a Mercedes, equipo en el que compitió durante 12 temporadas, para intentar alcanzar un anhelado octavo título mundial con el equipo más laureado de la historia de la F1.

Sin embargo, la trayectoria de Hamilton en Ferrari ha tenido un arranque complicado. Tras participar en seis Grandes Premios en 2025, se encuentra en la séptima posición del campeonato de pilotos sin haber subido al podio.

Además, sus actuaciones comparadas con las de su compañero Charles Leclerc son motivo de preocupación, ya que el piloto monegasco lo ha superado en clasificación en cinco de las seis ocasiones.

El campeón del mundo en 1997, Jacques Villeneuve, ha señalado que a Hamilton quizás no se le conceda la misma paciencia y tiempo que disfrutó en Mercedes. Durante su última etapa en el escudería de Brackley, aunque los resultados no fueron los mejores debido a las dificultades del equipo, nunca se barajó la posibilidad de rescindir su contrato, que se extendía hasta finales de 2025.

Villeneuve comentó: "Se nota claramente que Lewis Hamilton no está contento. Charles Leclerc ha ido subiendo su nivel y se refleja en los comentarios de Lewis, casi como si se disculpara. Es similar a lo que le pasó a Norris: una vez que entras en esa espiral, pierdes credibilidad y la gente empieza a desconfiar, pensando que sólo estás de pasajero. Esa no es la imagen que debe mostrar un equipo voluble como Ferrari, que exige pasión y ese impulso explosivo. En Mercedes se le permitía tomarse su tiempo, pero en Ferrari hay que ser contundente. La carrera sprint en China parecía encender la chispa necesaria, pero no se tradujo en el fuego que se esperaba."

¿Hamilton tiene dificultades para adaptarse?

El excompañero de equipo George Russell comentó recientemente que Hamilton no está disfrutando su etapa en Ferrari, aunque confía en que encontrará la manera de revertir la situación y que la relación con el equipo acertará.

No obstante, desde el inicio de la temporada 2024, cuando Hamilton competía junto a Russell en Mercedes, se evidenció una diferencia en las clasificaciones,

El piloto británico obtuvo 24 pisos frente a sólo 6 de sus compañeros en los últimos 30 Grandes Premios, lo que evidenció una actitud negativa que marcó ese año.

Villeneuve cree que Hamilton necesita un revés que le impulse en su carrera con la escudería de Maranello, y qué mejor escenario que el de su tierra, Italia, durante el próximo Gran Premio de Emilia Romagna.

