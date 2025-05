La postura REAL de Lewis Hamilton con la CRISIS de Ferrari

Lewis Hamilton confía plenamente en que Ferrari solucionará los problemas actuales. El siete veces campeón del mundo ya se muestra impresionado por la forma de trabajar de su nuevo equipo.

A pesar de los obstáculos, Hamilton se mantiene optimista y esto declaró durante una entrevista para Sky Sports: "Estoy 100% seguro de que vamos a superar los problemas que tenemos.

"Tenemos todo lo que necesitamos en el equipo. En los últimos meses me he dedicado a observar cómo trabaja el grupo. Cada escudería es única: McLaren fue distinta, Mercedes tenía otro enfoque, y Ferrari no es la excepción.

"Estoy prestando atención a cada detalle para ver dónde puedo aportar. Fred tiene un enfoque excepcional y, sinceramente, no esperaba arrancar la temporada ganando la primera carrera.

"La sprint fue una verdadera bonificación, porque de esos momentos se aprende lo máximo, y me impresionó la manera en que el equipo se manejó. Todos mantienen una actitud positiva", comentó.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

