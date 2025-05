¡Hamilton no DISFRUTA en Ferrari!

Lewis Hamilton cuenta que su compañero de equipo en tiempos de Mercedes haya sugerido que el piloto de Ferrari no está disfrutando su etapa en la escudería de Maranello, ya que se ve forzado a luchar constantemente por alcanzar posiciones en el top seis.

Hamilton se trasladó a Ferrari desde Mercedes en enero, con la esperanza de pelear por un octavo título mundial en 2025. Sin embargo, después de un comienzo complicado, ocupa la séptima posición en el campeonato de pilotos y se encuentra a 90 puntos del líder, Oscar Piastri.

Mientras su antiguo equipo, Mercedes, ya ha conseguido cuatro podios en 2025, todos logrados por su excompañero George Russell, este último se sitúa actualmente en la cuarta posición del campeonato de pilotos.

Además, Mercedes se halla en segundo lugar en el campeonato de constructores, pareciéndose cada vez más a los desafíos que ha presentado McLaren, a pesar de que Ferrari terminó a tan solo 11 puntos del campeón del año 2024.

Recientemente, Russell manifestó su simpatía por Hamilton, señalando que su difícil inicio de temporada podría estar pasándole factura emocionalmente. “Es un campeón y un ganador, pero ahora se encuentra en una situación en la que no puede demostrar todo lo que sabe hacer”, comentó el piloto británico antes del Gran Premio de Miami.

Agregó: “Si te vieras una sonrisa desbordante en él, dudarías del motivo. Le tengo mucho respeto, y no es fácil ver a alguien talentoso que no goza de lo que hace. Para Hamilton, lo importante no es el dinero, sino los resultados. Aunque este momento no es el suyo, estoy seguro de que volverá a encontrar su ritmo.”

Los problemas de Hamilton en Ferrari

El bajo rendimiento del SF-25 de Ferrari sigue generando preocupación. Aún más inquietante para el siete veces campeón es su comparación con su nuevo compañero, Charles Leclerc.

El piloto de 40 años ha quedado detrás de Leclerc en cinco de las seis sesiones de clasificación principales, y actualmente acumula 12 puntos menos que el monegasco.

Esta situación recuerda a la temporada 2024, en la que Hamilton quedó eclipsado por Russell en Mercedes, pese a haber logrado dos victorias en un año que, en muchos sentidos, fue complicado.

La leyenda alemana Ralf Schumacher sugirió recientemente la posibilidad de que Hamilton abandone Ferrari antes de que concluya su contrato, una idea que se refuerza con los comentarios de Russell sobre la falta de disfrute del piloto.

