Hamilton admite PROBLEMAS mientras se adapta a Ferrari

Lewis Hamilton ha expresado su amor por la gastronomía italiana, aunque admite que le resulta complicado resistirse a algunos de sus platos favoritos.

El siete veces campeón de Fórmula 1 se trasladó a Maranello en enero, dando inicio a su etapa como piloto de Ferrari, un sueño largamente acariciado.

Aunque mantiene su residencia en Mónaco, al igual que muchos pilotos, dedica gran parte de su tiempo a trabajar con su nuevo equipo en Maranello, un entorno mucho más glamuroso que Brackley, donde pasó 12 años con Mercedes.

El comienzo en Ferrari no ha sido el de mayor brillo. A pesar de seguir una dieta completamente basada en plantas, el piloto de 40 años no puede ocultar su entusiasmo por disfrutar la comida italiana.

—Sí, me encanta —afirmó Hamilton durante el Gran Premio de Miami—. La verdad es que se me hace muy difícil evitar las pizzas y la pasta. La semana pasada, comí tres pizzas en dos días. Tengo a alguien que me abastece y, al final de cada jornada, le escribo: "¿Podrías traerme una pizza?" y siempre cumple.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

El difícil comienzo de Hamilton en Ferrari

Aunque el británico disfruta de su nuevo entorno, sus primeras carreras con Ferrari han resultado complicadas. En seis fines de semana de Grandes Premios, solo ha logrado un podio entre los cinco primeros y se encuentra 12 puntos por detrás de su compañero Charles Leclerc, ocupando la séptima posición en la clasificación de pilotos.

Además, Leclerc ha superado a Hamilton en la clasificación en cinco de seis ocasiones, lo que evidencia una marcada diferencia en sus rendimientos, especialmente tras el dominio que mostró George Russell en la última temporada del británico con Mercedes.

El ex piloto de F1, Ralf Schumacher, sugirió recientemente que Hamilton podría optar por rescindir su contrato con Ferrari antes de tiempo si las dificultades persisten. Sin embargo, el siete veces campeón se muestra optimista respecto a su cambio a la escudería más exitosa en la historia de la Fórmula 1.

Hamilton espera luchar por un inédito octavo título mundial y sabe que las reformas reglamentarias previstas para 2026 podrían transformar radicalmente el panorama competitivo en la F1.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!