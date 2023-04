Aloisio Hernández

Lunes 3 Abril 2023 14:05

Mike Krack, jefe de equipo en Aston Martin, señaló que el Gran Premio de Mónaco podría favorecer a Fernando Alonso y al AMR23.

El piloto asturiano ha logrado subirse al podio en las tres carreras del año, confirmando las teorías que surgieron durante el inverno sobre el gran rendimiento del nuevo monoplaza británico.

Relacionado: Fernando Alonso: "Hamilton estuvo Impecable"

Aunque el dominio de Red Bull Racing parece muy fuerte, Aston se ha visto como el único equipo que se ha acercado a la velocidad de los pilotos de Milton Keynes.

Fernando Alonso en Australia

Antes de la llegada de Fernando, la escudería de Silverstone tenía solamente un podio. Solamente 3 carreras después, ya han logrado 65 puntos.

El Principado

Krack dijo lo siguiente: "Creo que hay algunas pistas en las que la combinación de este piloto (Alonso) con este coche puede ser aún más mágica.

"Venga, intentaremos Mónaco. Tenemos deficiencias en rectas muy largas, no es ningún secreto. Lo hemos visto y tenemos que trabajarlo mucho.

"En las pistas donde esto no cuente tanto es donde podemos tener más confianza, pero ser rápido en estas carreras no lo es todo. Hay que ser rápido, hay que terminar, no cometer errores y, después, ver cuál es el resultado", finalizó.