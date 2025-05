Sainz emite un comunicado sobre su candidatura a la PRESIDENCIA

Carlos Sainz sénior, padre del piloto de Williams, ha confirmado en una entrevista con Motorsport.com que está evaluando el apoyo que obtendría si decide lanzar su candidatura a la presidencia de la FIA.

Su intención es estudiar a fondo la magnitud del respaldo antes de dar el siguiente paso.

El español fue mencionado recientemente como posible contrincandidato del actual presidente, Mohammed Ben Sulayem.

Aunque inicialmente la idea le parecía poco seria, ahora siente que es el momento adecuado para considerar todas las opciones y, con ello, podría convertirse en un rival de peso para el actual mandatario.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Conflicto de intereses

Sainz sénior destaca que su interés por la presidencia nace de sus propuestas innovadoras. "A lo largo de los años he acumulado una amplia experiencia en este deporte y estoy convencido de poder aportar ideas frescas que fortalezcan y desarrollen el automovilismo y la industria del motor", aseguró. Al estar familiarizado con la Fórmula 1, gracias a que su hijo compite en la categoría, rechaza cualquier preocupación sobre un posible conflicto de intereses.

"Mi trayectoria me respalda y la gente me conoce lo suficiente como para entender que esto no será un problema. Claro, tendré que apartarme de mi rol relacionado con la carrera de mi hijo, pero eso no supone ningún inconveniente. Él ya no es un niño; lleva diez años en la F1 y ambos sabemos que nuestra relación cambiará naturalmente si continúo con este proyecto. La FIA es una organización muy seria y no habrá ningún conflicto de intereses", enfatizó.

La integridad de la FIA en juego

Ante las críticas recibidas en las últimas temporadas por parte del actual presidente de la FIA, Sainz aclara que su candidatura no busca enfrentarse a nadie, sino que surge por pasión y amor al automovilismo.

"Creo que puedo mejorar ciertos aspectos y contribuir al desarrollo del deporte. Este es el momento oportuno, tanto a nivel personal como profesional, para embarcarme en este desafío", comentó.

Finalmente, subrayó la importancia de que la integridad sea el pilar fundamental en la evolución de la organización, expresando: "Deseo ver a la FIA convertirse en una entidad valorada y respetada por todos".

¡Mira toda la acción del GP de Emilia-Romagna en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!