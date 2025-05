Vasseur señala la gran MOLESTIA dentro de Ferrari

Fred Vasseur terminó visiblemente molesto tras el resultado de los dos autos de Ferrari en el Gran Premio de Miami y el mal resultado obtenido.

Ferrari se encuentra en un bache profundo de rendimiento, ya que han logrado únicamente un podio dentro de toda la temporada gracias a Charles Leclerc.

Eso, sumado a las grandes expectativas generadas tras el fichaje de Lewis Hamilton, han hecho que se considere como un fracaso la temporada de Ferrari al momento, y se han visto frustrantes momentos del británico en la parrilla.

"No fue un buen fin de semana, no podemos estar satisfechos con lugar 7 y 8, el ritmo no estuvo, dejamos ir un par de décimas en qualy y ahi el venir de atrás es muy difícil", declaró.

"Teníamos el ritmo para tal vez estar con Mercedes y Red bull, pero no con McLaren", señaló el jefe de la Scuderia.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Miami?

1. McLaren 246 puntos

2. Mercedes 141 puntos

3. Red Bull Racing 105 puntos

4. Ferrari 94 puntos

5. Williams 37 puntos

6. Haas 20 puntos

7. Aston Martin 14 puntos

8. Racing Bulls 8 puntos

9. Alpine 7 puntos

10. Kick Sauber 6 puntos

