El misterioso accidente de Alonso en Barcelona | Los mayores misterios de la F1

Fernando Alonso ha forjado una carrera impresionante en la Fórmula 1, pero el bicampeón mundial también se ve envuelto en uno de los mayores enigmas del deporte.

En 2015, el piloto español tuvo que ser trasladado al hospital tras un accidente misterioso y sorprendente durante un día de pruebas en Barcelona. Desde entonces, han circulado numerosas teorías sobre lo ocurrido y sus consecuencias para Alonso.

Antes de arrancar la temporada 2015 de Fórmula 1, las jornadas de prueba invernales se celebraron en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Desde el primer momento quedó claro que la temporada sería larga para McLaren. La fuente Honda sufría constantes problemas de fiabilidad y ni Alonso ni su compañero Jenson Button conseguían marcar tiempos competitivos.

En el último día, el piloto de 42 años decidió arriesgarse a toda costa para acumular kilómetros, tras varias horas de inactividad mientras Honda intentaba configurar un nuevo diseño del MGU-K. El bicampeón logró registrar su quinta vuelta cronometrada, pero en la 21ª vuelta del día, la situación dio un vuelco.

En la tercera curva –una larga curva a la derecha– la McLaren de Alonso cambió repentinamente de dirección y se estrelló contra un muro de hormigón. Sebastian Vettel, que pilotaba para Ferrari, fue el único en las inmediaciones del impacto y comentó por radio que la escudería británica realizó un movimiento extraño.

Con una velocidad aproximada de 105 km/h en el momento del choque, no fue el accidente más severo de la historia, pero el hecho de que Alonso no saliera de su cockpit y cayera en la inconsciencia hizo crecer las inquietudes.

Declaración controvertida y falta de información

Alonso wordt bewusteloos en afgedekt naar de medische helikopter gebracht

McLaren aseguró que una repentina ráfaga de viento fue la causa del accidente, pero en el paddock esta versión fue recibida con escepticismo. El hecho de que Alonso tuviera que pasar tres días en el hospital y se perdiera el Gran Premio de Australia por recuperarse de una conmoción cerebral generó aún más preguntas, ya que tanto McLaren como la FIA ofrecieron muy pocos detalles.

De regreso a la pista en Malasia, Alonso comentó sobre la versión de McLaren: “Claramente hubo un problema en el coche, pero no se reflejan datos que lo confirmen. Tuvimos un fallo en la curva tres, ya que la dirección se bloqueó hacia la derecha. Intenté reducir de quinta a tercera marcha, pero lamentablemente perdimos parte de la información. Sea cual sea el motivo, puede que nunca lo descubramos.”

Teoría: vapores tóxicos o descarga eléctrica del coche

Alonso cuenta su historia en Malasia

Pronto surgieron diversas hipótesis sobre el origen del accidente. Inicialmente, se culpó a Honda, ya que era de dominio público que la fábrica japonesa enfrentaba problemas en la batería del motor. Algunas versiones incluso sugerían que Alonso había perdido el conocimiento al inhalar vapores tóxicos o haber sufrido una descarga eléctrica.

Fabrizio Barbazza, expiloto, afirmó haber oído que Alonso recibió una descarga de 600 vatios del coche. McLaren y el representante del piloto, Luis García Abad, desestimaron estas afirmaciones, al tiempo que se volvía a mencionar la explicación de la ráfaga de viento, similar a lo ocurrido con el accidente de Carlos Sainz en Toro Rosso en la misma curva.

Otra versión plantea que Alonso pudo haber perdido la conciencia a causa del impacto. Al acercarse el coche al muro, la McLaren fue arrastrada lateralmente por la hierba, deslizándose paralelamente al muro. Se argumenta que el ángulo del impacto hizo que la suspensión no consiguiera absorber el golpe, canalizando toda la fuerza directamente al piloto y provocando su desmayo.

La historia se volvió aún más enigmática cuando, en el informe del cuarto día de pruebas, el equipo sostenía que Alonso había salido ileso. Sin embargo, el director de carreras, Eric Boullier, manifestó que el piloto había sufrido una conmoción cerebral, lo que contrastaba con las declaraciones del jefe de equipo, Ron Dennis, quien afirmó que “casi no se notaban los síntomas de una conmoción”. Estos contradicciones avivaron nuevas preguntas y teorías.

Pérdida de memoria

De plek van de crash

Varios periodistas desvelaron detalles sorprendentes, afirmando que, además de la conmoción, Alonso sufrió pérdida de memoria. Ralf Bach, de Sport Bild, informó que al despertar en el hospital el piloto hablaba en italiano y creía seguir en Ferrari.

Incluso el diario El País aseguró haber sabido que Alonso pensó que tenía apenas trece años y comentó al médico: “Soy Fernando, hago karting y quiero ser piloto de F1".

Se dice que tardó una semana en recuperar la totalidad de sus recuerdos. Alonso mismo rechazó estas versiones: “No desperté en 1995 hablando italiano. Recuerdo perfectamente el accidente y lo que ocurrió al día siguiente”, afirmó.

Finalmente, otra hipótesis plantea que algo personal le sucedió a Alonso justo antes del accidente. Se dice que el piloto perdió el conocimiento de repente mientras conducía, lo que hizo que su McLaren se estrellara de forma incontrolada contra el muro.

Esta teoría ha sido respaldada por Peter Windsor, exdirector de equipo en Williams, quien reveló en su canal de YouTube que miembros de McLaren aseguraron que no se trató de una falla mecánica, sino de un “incidente médico”. “Podría haber sido un problema en la dirección o en el sistema de frenos, como si explotara un disco, o simplemente sufrió un blackout. Según lo que me contaron, no hubo fallo mecánico. Es, en definitiva, un verdadero enigma”, concluyó Windsor.

Peter Windsor

Hoy en día, este suceso sigue siendo uno de los grandes misterios que envuelven el paddock de la Fórmula 1. Alonso comentó en alguna ocasión: “Cuando me jubile, contaré toda mi historia sobre McLaren.”

Muchos aficionados esperan entonces se revele la verdad sobre lo ocurrido aquel fatídico día de febrero, pero hasta ese momento, este episodio continuará siendo uno de los relatos más enigmáticos y debatidos de la categoría.

Mira toda la acción del GP de Emilia-Romagna en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!