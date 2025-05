Las EXCUSAS de Ferrari con el desastre en Miami

Ferrari ha compartido sus excusas con respecto al desastre de estrategia que tuvieron en el pasado Gran Premio de Miami.

Fred Vasseur, en palabras recogidas por AutoRacer.it, dijo lo siguiente sobre lo sucedido en Florida: "Cuando tenemos dos máquinas con una estrategia diferente, lo primero para mí es entender si es más rápido quién está detrás debido al DRS o no y luego, en el caso, les pedimos que intercambien posiciones.

"Podemos objetar al final que sería mejor hacerlo directamente, pero no sabíamos si era el efecto DRS o no. Creo que hemos tomado una decisión difícil porque nunca es fácil pedir intercambiar posiciones. Pero nosotros lo pedimos y ellos lo hicieron. No he visto a muchos equipos hacerlo.

"Tenemos una política general y seguimos la política según la cual la cuestión es intercambiar la posición y devolverla si no llegas al piloto que está frente a ti. Si les pedimos que intercambien, es porque creemos que el segundo coche es más rápido que el primero.

"En esa fase de la carrera, Lewis intentó alcanzar al piloto que estaba delante. Si no tenemos éxito, volvamos para respetar la posición inicial", comentó el jefe de equipo.

¿Cómo quedó el Campeonato de Equipos tras el GP de Miami?

El Gran Premio de Miami significó la continuación del dominio de McLaren en la Fórmula 1, pero se mantienen algunas sorpresas.

En el circuito de Internacional de Miami no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, tanto experimentados como novatos, que de una u otra forma fueron víctimas de la complicada pista y condiciones.

Mercedes logró mantener la consistencia y fue de los que mejor aprovecharon la carrera, y Red Bull tuvo una carrera caótica con Verstappen fuera del podio y Tsunoda raspando los puntos.

Una grata sorpresa es que Williams se ha colocado de nuevo en gran posición de parrilla con Albon y Sainz. Así quedó el campeonato de constructores.

1. McLaren 246 puntos

2. Mercedes 141 puntos

3. Red Bull Racing 105 puntos

4. Ferrari 94 puntos

5. Williams 37 puntos

6. Haas 20 puntos

7. Aston Martin 14 puntos

8. Racing Bulls 8 puntos

9. Alpine 7 puntos

10. Kick Sauber 6 puntos

