Russell, abandona la fiesta posterior al GP de Miami

La estrella de Mercedes en la Fórmula 1, George Russell, confesó que se perdió la fiesta posterior al Gran Premio de Miami organizada por Oscar Piastri, tras un intercambio ameno entre ambos.

Russell y Piastri subieron al podio en Miami: el piloto de McLaren consiguió su cuarta victoria de la temporada, mientras que el representante de Mercedes completó el podio en la tercera posición.

Sin embargo, tras la carrera, Russell reveló a los medios que sufrió intensos calambres estomacales durante las últimas diez vueltas, lo que le dificultó mantenerse en pie durante las entrevistas post-carrera.

Durante la entrevista de Piastri para Viaplay, Russell irrumpió de forma inesperada y, en tono de broma, manifestó su interés por asistir a la fiesta organizada por el australiano tras su triunfo.

Cuando a Piastri se le preguntó cuál era el plan para esa noche, Russell replicó: "Me siento fatal en este momento, así que me voy a la cama... no te animes a acompañarme." Ante esto, el piloto de McLaren, cada vez más conocido por su franqueza, contestó: "Bueno, te dejo con eso."

El Gran Premio de Miami le pasa factura a George Russell

El malestar de Russell fue tan intenso que el piloto, clasificado en tercer lugar, tuvo que ausentarse de la rueda de prensa posterior a la carrera, a la que normalmente asisten todos los integrantes del podio.

Además, el británico se vio envuelto en una tensa protesta tras la carrera, impulsada por Red Bull, que lo acusó de infringir las normas al no reducir la velocidad bajo bandera amarilla.

Los comisarios, sin embargo, rechazaron la reclamación al constatar que el piloto de Mercedes había aligerado la aceleración de forma adecuada y conforme a la reglamentación.

El podio conseguido por Russell en el Gran Premio de Miami supone su cuarta aparición entre los primeros en la temporada y lo sitúa a tan solo seis puntos de Max Verstappen en el campeonato de pilotos.

