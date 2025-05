Hamilton JUSTIFICA su furia tras el fracaso de Ferrari

El caos en Ferrari se hizo notar en plena carrera. La tensión en la escudería italiana aumentó cuando Lewis Hamilton manifestó su descontento con las órdenes internas. El siete veces campeón mundial no dudó en criticar la situación.

Durante el Gran Premio de Miami se escucharon varias intervenciones por la radio del equipo. Inicialmente, Hamilton preguntó: “¿Qué ritmo es este? Realmente no puedo ir más rápido”.

Adami intentó tranquilizarlo explicando que en ese momento se marcaban 32,6 segundos, mientras que Charles llegaba en 32,7. Sin embargo, la calma no volvió, puesto que los neumáticos estaban en condiciones muy complicadas.

Hamilton no pudo evitar comentar con frustración: “Mis neumáticos están en muy mal estado. Generalmente tengo subviraje, pero honestamente no sé qué decir.”

Ante el desorden en el equipo italiano y la prolongada duración de las órdenes, el piloto respondió con ironía tras cambiar de posición con su compañero Charles Leclerc: “¡Tómense un descanso para tomar el té!”

Críticas a Ferrari

Hamilton expresó su descontento por la lentitud en la toma de decisiones de Ferrari. “No me pareció que la decisión se tomara lo suficientemente rápido. En esos momentos uno espera que el equipo actúe de inmediato, pero eso no sucedió. No tengo ningún problema con mis compañeros ni con Charles”, afirmó.

A continuación, el británico también fue crítico con el rendimiento del coche: “Creo que podemos rendir mucho mejor, aunque el auto no está a la altura de lo que realmente necesitamos. Al final, estamos luchando por la séptima y octava posición.”

Actualmente, Hamilton ocupa el séptimo puesto en el campeonato de pilotos con 41 puntos.

El piloto sigue reviviendo lo que fue una carrera extremadamente frustrante. “El fuego interior aún sigue ardiendo; lo sentí de forma muy intensa”, comentó Hamilton.

“No voy a disculparme porque soy un luchador y mi determinación sigue intacta. Sé que todos en el equipo comparten ese mismo deseo de superación.”

