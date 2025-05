Confirmado: Colapinto, TITULAR en Alpine; Doohan, adiós

Franco Colapinto está de regreso en la Fórmula 1, Jack Doohan ha sido informado del cambio en Alpine; y será reemplazado con efecto inmediato.

Doohan será reemplazado por Franco para la próxima carrera de Fórmula 1 en Imola, desaprovechando así su periodo de prueba tras su ascenso a piloto titular para 2025 tras la salida de Carlos Sainz a Williams.

Sin embargo, la realidad es que el puesto de Doohan estuvo en riesgo desde antes de la temporada, cuando el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore gastó 20 millones en fichar a Colapinto.

Colapinto se unió oficialmente a Alpine en enero de este año, lo que aumentó la presión sobre Doohan y ha tenido una serie de incidentes sin sumar puntos en la temporada.

The Race entiende que Doohan fue informado antes de salir de la pista en Miami el domingo por la noche de que Alpine tenía la intención de hacer un cambio.

¿Qué puede esperarse para Colapinto en Alpine?

Franco mantuvo con mucha paciencia esperando este momento entrenando arduamente en el simulador y en test de prueba para estar listo para este momento, que se sabría llegaría más temprano que tarde.

Dentro de las posibilidades o requerimientos que buscará Alpine en Colapinto, será alguien que pueda estar al menos cercano a los rendimientos de Gasly y que pueda terminar constantemente las carreras sin daños.

Uno de los aspectos que más afectó a Doohan es que por mucha diferencia es el piloto más costoso para su equipo en gastos de reparaciones en lo poco que va de la temporada.

Si bien esto coincide en gran medida con lo que se podría esperar de un novato, Doohan no ha tenido el mismo tiempo que otros por el gran talento del argentino detrás de él, algo que no tiene Lawson en Racing Bulls, otro que merece salida ya. The Race reporta que Doohan, aunque no podrá competir, seguirá formando parte de la plantilla general de Alpine.

