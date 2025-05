Williams y Sainz molestos, tachan a Albon de EGOÍSTA

Carlos Sainz arrancó el Gran Premio de Miami en sexto lugar, aunque terminó la carrera en la novena posición.

A pesar de obtener puntos, el madrileño mostró su descontento con la estrategia adoptada por Williams. Por su parte, su compañero de equipo, Alexander Albon, aprovechó la situación y logró un impresionante top cinco en Florida.

Williams vive actualmente su mejor temporada en Fórmula 1 desde 2016. Juntos, Albon y Sainz han sumado 37 puntos para el equipo de Grove, aunque la mayor parte se debe a Albon.

La nueva incorporación de Williams esperaba en Miami lograr su mejor resultado de 2025, pero desde la salida surgieron problemas, ya que se colocaron neumáticos equivocados en su monoplaza; luego, al iniciar la carrera y tratar de esquivar a Lando Norris, tuvo contacto con Albon.

Albon no fue colaborativo

En la vuelta 14, Albon decidió presionar a Sainz, algo que el madrileño no apreció. “Tú me dijiste que le habían indicado que no lo hiciera”, se escuchó en el boardradio hacia el ingeniero de carrera Gaëtan Jego.

Mientras Albon también tenía la oportunidad de adelantar a Kimi Antonelli para alcanzar el quinto puesto, Sainz se vio perjudicado por el daño causado al utilizar neumáticos equivocados y por un virtual safety car que apareció en un momento inoportuno.

El jefe de equipo, James Vowles, dejó claro su mensaje tras la carrera: “Carlos, no tiene sentido iniciar esta discusión ahora, pero comparto tu opinión. Necesitamos que Albon sea más colaborativo.”

