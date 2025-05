La razón ESPECIAL por la que Russell saltó la conferencia de prensa en Miami

George Russell reveló que durante las últimas vueltas del Gran Premio de Miami sufrió intensos calambres estomacales.

Tras la carrera, el piloto de Mercedes señaló que su desayuno pudo ser el origen de aquel malestar, lo que lo llevó a omitir la rueda de prensa destinada a los tres primeros clasificados.

A pesar de estos inconvenientes físicos, el británico consiguió su cuarto podio en la temporada. Explicó que durante todo el fin de semana no se había sentido a gusto con el rendimiento del coche en el Miami International Autodrome.

Empezó la carrera con neumáticos blandos, mientras que sus rivales inmediatos optaron por neumáticos medios.

Una Safety Car virtual le brindó el momento perfecto para entrar en boxes, lo que le permitió salir por delante de Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli. Actualmente, Russell se sitúa en cuarto puesto del campeonato de pilotos con 73 puntos.

Calambres estomacales

El piloto de Mercedes se mostró brevemente ante la cámara de F1TV después de la carrera para confesar que no estaba en plena forma.

"Durante las últimas quince vueltas sufrí unos calambres estomacales terribles y me siento bastante mal; apenas puedo mantenerme en pie debido al dolor," explicó.

Sospechaba que haber ingerido un desayuno más copioso de lo habitual había sido el desencadenante. Afortunadamente, el equipo confirmó que había superado los calambres, aunque la decisión de saltarse la rueda de prensa no implicó el fin de su jornada, ya que Red Bull tenía otros planes.

Protesta de Red Bull

Su posición en el podio estuvo momentáneamente en duda debido a una protesta de Red Bull, que alegó que Russell no había reducido la velocidad al mostrarse las banderas amarillas.

Los comisarios desestimaron la reclamación, confirmando que el piloto inglés sí había disminuido su ritmo.

Aun con los contratiempos y el hecho de no haber disfrutado del fin de semana, Russell se mostró orgulloso de su desempeño: "Estoy realmente contento con el resultado, ya que no me encontraba bien y no disfruté conduciendo este fin de semana, pero logramos lo que importaba," concluyó el piloto de 27 años.

