¿Cuál es el papel de Hamilton en la Gala Met y cuándo será el evento?

Lewis Hamilton es un hombre de múltiples talentos. Siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, productor cinematográfico y activista, el británico suma ahora a su impresionante trayectoria el papel de copresidente de la Met Gala.

La edición 2025 de la Met Gala se celebra hoy, lunes 5 de mayo, a las 6 p.m. (ET) en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Este evento anual reúne a las figuras más destacadas de la música, el cine, la moda, el deporte y la cultura popular.

Cada año la gala adopta un tema que marca el estilo de los atuendos de los asistentes. Conceptos como "Punk Chaos", "Heavenly Bodies" o "Camp" han retado la creatividad de los diseñadores en múltiples ocasiones.

Hamilton presidirá la gala junto a Colman Domingo, Pharrell Williams, A$AP Rocky y LeBron James, quien actúa como presidente honorario. Por su parte, Anna Wintour, editora en jefe de Vogue, retomará su función de copresidenta, cargo que ha desempeñado en este evento desde 1995.

El tema de la Met Gala 2025 es "Superfine: Tailoring Black Style". Se trata de un homenaje a la cultura negra y a la historia de la moda, inspirado en el libro de Monica L. Miller de 2009, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity.

Como es habitual, la gala se celebra el primer lunes de mayo. Los asistentes podrán lucir sus propuestas en la emblemática alfombra roja antes de que comience la velada a puerta cerrada.

La participación es exclusiva mediante invitación, y la lista de invitados suele estar bajo la atenta mirada de Wintour. Esto ha dado pie a rumores, entre ellos la supuesta exclusión de la supermodelo Naomi Campbell en esta edición, tras un posible desencuentro entre ambas.

Una entrada individual para la gala se estima en alrededor de £56,000, mientras que una mesa para diez personas empieza en unos $350,000 (más de £263,000). Los fondos recaudados suelen destinarse al presupuesto anual del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art.

¿Cuál será, entonces, el papel de Hamilton en esta edición? ¿Y cómo podrán los espectadores en el Reino Unido seguir en vivo los looks de la alfombra roja?

¿Cuál es el papel de Lewis Hamilton en la Met Gala 2025?

Hamilton asistió por primera vez a la Met Gala en 2015 y, en 2021, llegó a comprar una mesa completa para destacar el talento emergente de la comunidad negra.

El campeón no es ajeno al mundo de la moda. A lo largo de los años ha colaborado con diversas marcas de lujo y, en julio de 2024, fue nombrado embajador de Dior.

Como copresidente de la gala 2025, Hamilton se encargará de acoger la velada y de colaborar con Anna Wintour y los demás líderes para diseñar el espectáculo. Aunque es habitual que los copresidentes suban al escenario durante la cena, su implicación se extiende también a la organización detrás del escenario.

El piloto de 40 años participará en la selección del menú y colaborará con decoradores en la ambientación del evento, trabajando codo a codo con sus colegas. En la última década, la Met Gala ha contado con copresidentes de renombre como Serena Williams, Timothée Chalamet, Roger Federer o Blake Lively, quien se ha convertido en una de las invitadas más esperadas por su innegable glamour.

La gala también cuenta con un comité organizador que, en 2025, rinde homenaje al talento negro. Entre sus miembros figuran la gimnasta olímpica Simone Biles, la actriz Ayo Edebiri, la rapera Doechii, la cantante pop Tyla, la escritora Chimamanda Ngozi Adichie y el dramaturgo Jeremy O. Harris. Además, leyendas musicales como Usher, Janelle Monáe y André 3000 forman parte del comité, y en abril Vogue y GQ se unieron para mostrar este estelar grupo en una serie de sesiones fotográficas.

¿Cómo ver la Met Gala 2025?

Para quienes no se encuentren en Estados Unidos, Vogue transmitirá el evento en vivo a través de sus plataformas digitales. Su canal de YouTube será el espacio ideal para disfrutar en tiempo real de los looks más icónicos.

En Estados Unidos, los espectadores podrán seguir la gala en Peacock y E! Online. Sin embargo, al tratarse del "Super Bowl de la moda", las imágenes de los mejores atuendos inundarán las redes sociales durante y después del evento.

Emma Chamberlain volverá a recorrer la alfombra roja como corresponsal especial de Vogue, consolidándose como una presencia imprescindible desde su debut en 2021.

