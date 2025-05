Todo sobre los veredictos de CASTIGO a Sainz, Russell, y Gasly

George Russell, Carlos Sainz y Pierre Gasly tuvieron que comparecer ante los comisarios por conducir a velocidades excesivas bajo banderas amarillas.

La FIA emitió su veredicto en plena noche, hora de los Países Bajos, tras analizar los incidentes ocurridos durante el Gran Premio de Miami. La federación del automovilismo explicó detalladamente lo sucedido en la cita.

Conducir con exceso de velocidad bajo banderas amarillas infringe el artículo 2.5.5.b del anexo H del Código Deportivo Internacional. En dicha normativa se explica el significado de las banderas y la respuesta esperada de los pilotos.

Ante una única bandera amarilla, se debe reducir la velocidad, no se permite adelantar y hay que estar preparado para cambiar de dirección en caso de peligro en o cerca de la pista.

Con banderas dobles, el piloto debe estar listo para detenerse, ya que un peligro puede bloquear parcialmente o totalmente la pista o haber comisarios cercanos.

Así se descartó el podio para Verstappen

Russell fue revisado únicamente después de que Red Bull Racing interpusiera una protesta, con la esperanza de que Max Verstappen lograra subir al podio. El equipo consideró que el piloto de Mercedes había superado el límite de velocidad al pasar junto al coche parado de Kick Sauber, conducido por Gabriel Bortoleto.

No obstante, la FIA desestimó la reclamación, señalando que, pese a un leve aumento momentáneo de velocidad, Russell circuló considerablemente por debajo de la velocidad normal en esa zona.

Los comisarios calificaron la situación como única

Tanto Sainz como Gasly recibieron una advertencia formal, sin que se les impusiera una sanción temporal, aunque sus casos presentaban matices distintos. En un principio se pensó que se trataba de una infracción cometida durante el Safety Car virtual a favor de Bortoleto, pero finalmente se determinó que el motivo fue no haber reducido la velocidad ante las banderas amarillas locales.

Los comisarios comprobaron en las imágenes a bordo que ambos pilotos no disminuyeron la velocidad al aproximarse a una zona donde se ondeó una bandera contra un fondo amarillo en un tramo de alta velocidad; además, no se activó el panel luminoso correspondiente y el coche de Bortoleto no era visible, ya que estaba estacionado detrás del muro en una salida.

Ante estas circunstancias, consideraron el caso como un escenario excepcional y, en lugar de aplicar una sanción habitual, limitaron la medida a una advertencia formal.

