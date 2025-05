Russell ATACA a la FIA en Miami

Recientemente, Russell dejó en claro sus reservas sobre el funcionamiento actual de la FIA.

En los últimos 18 meses se ha visto una salida masiva de personal y se han encendido fuertes desencuentros con figuras como Max Verstappen y el mismo Russell, especialmente en relación a la política del lenguaje soez.

Sin embargo, en la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA) ese papel lo desempeñan George Russell –quien actualmente preside la asociación– y Carlos Sainz, nombrado recientemente director de la GPDA.

Durante el día de prensa en el Miami International Autodrome, Russell reiteró sus preocupaciones sobre tener que discutir temas políticos en lugar de centrarse en la competición.

El piloto señaló que es momento de revisar la forma en que la FIA gestiona la Fórmula 1, insinuando que las recientes disputas por sanciones y multas se alejan del verdadero propósito de la GPDA.

Russell propone cambios en la FIA

"Estamos viviendo tiempos sin precedentes en los últimos 18 meses, con cambios y situaciones que no esperábamos. Cuando se fundó la GPDA, la intención no era adentrarse en la política, sino hablar de seguridad y de mejoras en el deporte y en las carreras", declaró. "Personalmente, me encuentro abordando temas que jamás imaginé tratar, y eso nos distrae de por qué estamos aquí. Estamos para competir, para ofrecer el mejor espectáculo a los aficionados, contar con los coches más rápidos y seguros, y aprovechar la mejor tecnología e ingeniería", señaló.

"Sin embargo, nos vemos discutiendo sobre multas, sanciones y lenguaje inapropiado. Quizás sea momento de cambiar este rumbo. Estamos abiertos a nuevas formas de trabajo, pero lo que realmente buscamos es lo mejor para la Fórmula 1", finalizó.

