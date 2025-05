Alonso confiesa sus VERDADERAS intenciones con Aston Martin

Fernando Alonso ha dejado claro que seguirá siendo parte de Aston Martin durante muchos años, ya sea al volante o en otra función dentro de la Fórmula 1.

El bicampeón mundial comenta que será el primero en renunciar si llega a sentir que ya no cuenta con la velocidad necesaria. En ese caso, el equipo tendrá la oportunidad de sumar a un nuevo piloto. ¿Será que Max Verstappen ocupará ese lugar?

La incorporación de Alonso en 2023 a Aston Martin trajo consigo seis podios en ocho Grandes Premios, aunque su última victoria se produjo en São Paulo ese mismo año.

Los coches verdes que conduce, junto a Lance Stroll, han caído en la clasificación. Con la llegada de los nuevos monoplazas para 2026, se espera que se produzca un cambio.

El equipo de Lawrence Stroll ha destacado con la incorporación de un nuevo túnel de viento, un acuerdo exclusivo con Honda y la sorprendente contratación del reconocido diseñador Adrian Newey, proveniente de Red Bull Racing. Además, según diversas fuentes, ya se habría hecho una oferta a Verstappen.

Motivación por temporada

"Yo no diré que seguiré hasta los 50, pero tampoco lo descarto", explicó Alonso a los medios cuando se le preguntó hasta qué edad pensaba competir en la Fórmula 1.

"Por eso hemos dejado la puerta abierta. Quiero correr este año y el próximo, especialmente con la introducción de las nuevas normativas técnicas. Estoy deseando experimentar las reglas de 2026 y ver cómo se integra Honda en el equipo".

"Además, la propuesta de Adrian, que surgió después de varios meses de negociación, me llamó mucho la atención. Pero tras 2026, lo valoraré temporada a temporada, observando cómo me siento y mi nivel de motivación."

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Renuncia ante la pérdida de velocidad

"Hoy me siento muy motivado, pero no puedo asegurar que, dentro de tres o cuatro años, seguiré en condiciones de no poner en riesgo al equipo", añadió el asturiano de 43 años.

"Por ello, nuestro acuerdo es hasta finales de 2026, y a partir de entonces evaluaremos honestamente qué es lo mejor para todos, conversando abierta y directamente", señaló.

"Siempre estaré disponible para ayudar, ya sea al volante o en otro rol. Si en el futuro me siento en forma y con ganas de seguir compitiendo, renovaré mi contrato; en caso contrario, seré el primero en reconocerlo", mencionó,

"Mi relación con Aston Martin va mucho más allá de mi etapa como piloto, y seguiré aportando durante muchos años en otra posición. Si eso significa alcanzar un campeonato mundial, me sentiré inmensamente orgulloso del proyecto", finalizó.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!