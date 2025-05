Max Verstappen fue sancionado con diez segundos de penalización durante la Sprint del Gran Premio de Miami.

La infracción se produjo a raíz de un error en el pit stop de Red Bull Racing, necesario tras el cambio de condiciones de pista de mojado a seco. En una Sprint llena de emociones, Verstappen cerró en cuarta posición, por detrás de Lando Norris, Oscar Piastri y Lewis Hamilton.

Sin embargo, la penalización se originó cuando, al salir del safety car provocado por Fernando Alonso, se produjo una salida insegura de Red Bull durante el único pit stop de la prueba. El piloto holandés reincorporó a la carrera justo cuando Andrea Kimi Antonelli se preparaba para entrar a boxes.

Como consecuencia, Antonelli se vio obligado a completar una vuelta adicional sobre compuestos intermedios, terminando en la décima posición, mientras que Verstappen descendió hasta el puesto 17, el último de la parrilla.

