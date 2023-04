Ángel Armando Castellanos

Lando Norris reclamó que todos los accidentes registrados en la parte final del Gran Premio de Australia fueron por culpa de las llantas frías y no por falta de capacidad de los pilotos.

El británico consideró que era muy complicado manejar con esas gomas, especialmente a la hora de detener los coches.

"No es por estupidez, es complicado en tales condiciones frías. Uno pensaría que un neumático con un corazón de 60 a 70 grados nos daría algo de agarre, pero no es así", criticó tras la carrera en Melbourne.

Consideró que no había manera de acelerar lo suficiente como para poner las ruedas en su estado ideal y por eso hubo tantos problemas.

"Uno siempre quiere frenar más tarde que el tipo a su lado y, a veces, paga el precio por eso. Es una vuelta de calentamiento tan lenta antes de los reinicios que es difícil alcanzar la temperatura", agregó.

Por fin sumó

Después de haber comenzado decimotercero después de una difícil sesión de calificación, el piloto británico ascendió de manera impresionante y acabó sexto. Su compañero de equipo Oscar Piastri, fue octavo, sumando sus primeros puntos en la Fórmula 1.

El resultado le dio a McLaren sus primeras unidades de la temporada después de no poder impresionar en Bahrein y Arabia Saudita.

“Incluso antes del caos, el desempeño en la carrera fue bastante sólido. Tuve un buen comienzo, no me metí en problemas, me mantuve alejado de los daños.

“La mitad de tu trabajo parece ser evitar a las personas que están fuera de control, no cometer muchos errores, ni chocar contra la gente", explicó.