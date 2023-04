Ángel Armando Castellanos

Domingo 2 Abril 2023 13:36 - Actualizada: 13:39

Fernando Alonso defendió a Carlos Sainz de la sanción impuesta por la FIA, que evitó que sumara puntos en el Gran Premio de Arabia Saudita.

Carlos alcanzó a pegarle a Fernando y eso provocó que recibiera una penalización de cinco segundos. El bicampeón cree que fue sin intención y que la acción de la Federación no es correcta. sino que es propia del efecto de correr con neumáticos que no se han calentado.

"Sigo diciendo que no era necesaria. Había un coche parado en la Curva 4 y para eso están los safety car, para ralentizar la prueba. Luego era una vuelta de carrera y como pasó en Silverstone, si hay un accidente se vuelve al orden anterior, al no haber pasado el primer sector...

"Había que repasar lo sucedido (las posiciones para el final), porque era injusto, yo no sabía quién me había tocado. Luego vi que era Carlos y que recibía penalización, seguramente también dura, porque cuando tienes las ruedas frías no vas a chocar contra nadie", aseguró tras la carrera.

Confusión

Consideró que esa bandera roja provocó que el final de la competencia no fuera claro para nadie, algo que debería evitarse.

"Cuando sacas bandera roja por motivos de seguridad, y decretas resalida, con los 20 coches yendo a la primera curva, al final creas mas peligro, porque va a volver a suceder algo.

"Lo hablaremos (los pilotos) para la próxima carrera... Estoy contento por el podio, pero la última media hora fue confusa", sentenció.