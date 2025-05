¿Por qué todo el mundo habla del GP de Miami? NO es la carrera

El fin de semana de carreras en Miami está a punto de comenzar. Al mismo tiempo, pilotos y equipos se esfuerzan al máximo para ofrecer un espectáculo de primer nivel.

Numerosos equipos lucirán diseños y trajes especiales que prometen marcar la diferencia.

El paddock no se limitará a albergar pilotos: en Estados Unidos, la presencia de celebridades, influencers e incluso deportistas profesionales es imprescindible.

Los equipos han preparado un despliegue único para este evento. Racing Bulls lanzará unas llantas exclusivas junto a un nuevo diseño, mientras que los pilotos de Mercedes estrenan un traje renovado y Ferrari también presentará su nueva imagen.

Es evidente que en la pista, lo que sucede va más allá de la competición: el ambiente showbiz se perfila como uno de los grandes atractivos.

🚨 Racing Bull's special pink livery for the Miami GP! 🩷 Absolutely gorgeous pic.twitter.com/ovlZ72h4Gt

Roberto Carlos with Alex Albon today in the paddock #MiamiGP #WilliamsF1 #F1 pic.twitter.com/OAh7erydPR