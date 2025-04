Lewis Hamilton ha hecho una propuesta irreverente a su nuevo compañero, Charles Leclerc, sugiriéndole que se retire de la Fórmula 1.

Ambos llevan cinco carreras juntos en Ferrari tras el sorprendente cambio del británico desde Mercedes. Sin embargo, la emoción previa al inicio de la nueva temporada no se ha traducido en los resultados esperados.

En el canal oficial de YouTube de Ferrari, Hamilton le dijo a Leclerc: "El nuevo juego saldrá muy pronto". El monégasque no tardó en responder: "No puedo esperar, no puedo esperar". Con una sonrisa, Hamilton añadió: "Tendremos que dejar de lado todo lo demás para dedicarnos a este juego".

Antes del Gran Premio de Baréin, celebrado a principios de este mes, ambos aprovecharon para desconectar de las dificultades en pista y debatir sobre videojuegos clásicos relacionados con Ferrari.

Grand Theft Auto 5 fue el claro favorito, y los dos admitieron con entusiasmo que esperan con ansias el próximo lanzamiento de la exitosa serie, que llegará a finales de año.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

