Hamilton salva a Leclerc tras ERROR en Ferrari

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton ha demostrado que su talento va más allá de la Fórmula 1, protagonizando un divertido vídeo junto a su compañero de Ferrari, Charles Leclerc.

Hamilton ha tenido un inicio complicado en la escudería italiana. En los primeros cinco fines de semana de Grandes Premios solo ha logrado 31 puntos, lo que lo sitúa en el séptimo puesto del campeonato de pilotos.

Por su parte, Leclerc ha superado a Hamilton en todas las carreras de larga duración esta temporada. Además, en la clasificación, el monegasco ha quedado por delante en cuatro ocasiones, mientras su compañero solo lo ha adelantado una vez.

A pesar de que Hamilton solo ha vestido de sonrisa en pista tras una victoria en carrera sprint, ambos parecen disfrutar juntos fuera de ella. Recientemente se confesaron aficionados a las sesiones de ajedrez nocturnas y han protagonizado varios vídeos de Ferrari en YouTube.

Ahora, los dos han sido captados en un entrañable vídeo en el que intentan resolver un problema matemático junto a CEVA Logistics, colaborador de Ferrari.

Mientras buscaban calcular las emisiones de dióxido de carbono de un avión, los pilotos obtuvieron resultados muy distintos, lo que hizo reír a Leclerc.

Leclerc explicó con seguridad: "Entonces, el CO2 son 3545 kilos por cada 100 kilómetros, es decir, 3545 multiplicado por 100..." El piloto monegasco se quedó en pausa, cuando Hamilton intervino para ayudarle: "No, son 13.359 kilos divididos por 100." Leclerc no pudo evitar reírse de su falta de habilidad matemática, exclamando: "¡Exacto!"

Actualmente, Ferrari se encuentra en cuarto lugar en el campeonato de constructores. El brillante tercer puesto logrado por Leclerc en el Gran Premio de Arabia Saudita del pasado fin de semana ha inyectado nueva confianza al equipo.

Gracias a ese resultado, el piloto de 27 años ahora lidera la clasificación al situarse 16 puntos por delante de su compañero, el siete veces campeón mundial, ocupando el quinto puesto.

