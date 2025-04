Netflix lanza nuevo documental sobre Antonelli

Una nueva producción documental en Netflix, "The Seat", se prepara para revelar los secretos detrás de la sorprendente llegada de Andrea Kimi Antonelli a Mercedes.

La cinta, que se estrenará el 5 de mayo, promete ofrecer una mirada exclusiva al proceso de pensamiento y la estrategia interna del equipo.

La decisión de incorporar al joven piloto ha despertado sorpresa en todo el mundo de la Fórmula 1. Tras la salida de Lewis Hamilton hacia Ferrari, Mercedes se enfrentó a una encrucijada crucial.

Aunque se barajaron nombres como Carlos Sainz, Fernando Alonso e incluso Max Verstappen, finalmente el CEO de Mercedes, Toto Wolff, apostó por el talento italiano de 18 años.

Este cambio se ha convertido en uno de esos episodios inesperados que marcan la historia del deporte, especialmente cuando el siete veces campeón Hamilton ha hallado dificultades en su nuevo entorno.

El lado personal

La documental no se centra únicamente en las decisiones estratégicas, sino que también ahonda en la faceta personal de Antonelli.

El piloto equilibra sus estudios con su carrera en la Fórmula 1, demostrando el compromiso que ha inspirado Mercedes. La película incluirá, entre otros elementos, conversaciones por WhatsApp donde se comenta su transición al equipo.

Antonelli insiste en que su rol en Mercedes no es el de reemplazar a Hamilton. "No me parece justo decir que soy su sustituto. Él ha dejado una huella imborrable en este deporte. Yo solo quiero ser el próximo piloto de Mercedes y escribir mi propia historia," declaró antes del inicio de la temporada.

El joven italiano ya ha mostrado su potencial, compitiendo de tú a tú con pilotos como George Russell y destacándose por su temple bajo presión. Con buenos resultados en sus primeras cinco carreras, se posiciona actualmente en el sexto puesto del campeonato.

