La radio de Ferrari ataca de nuevo; Cosas te perdiste del GP de Arabia Saudita

El Gran Premio de Arabia Saudí del domingo vio a Oscar Piastri ampliar la mayor ventaja en el campeonato de pilotos de la temporada, al lograr su tercera victoria y la segunda consecutiva.

Por su parte, Max Verstappen sufrió una penalización temprana que, en el papel, parecía determinante, pero que, en la práctica, no influyó demasiado en el resultado final, ya que terminó a escasos segundos del líder.

Sin embargo, quizá ya conozcas estos detalles. Tal vez hayas leído el resumen de la carrera, visto los mejores momentos, o incluso seguido la competición mientras revisabas Twitter y admirabas las historias de Instagram sobre el asado del domingo.

Eso sí, dejando de lado esas distracciones, se nos escaparon algunos detalles que realmente hacen la diferencia.

Radio de Ferrari, lo has vuelto a hacer

En ocasiones anteriores, las comunicaciones en el equipo Ferrari nos habían regalado momentos inolvidables, desde el “plan A” hasta el memorable “¡NO! ¡NO!!!!” de Charles Leclerc. Este fin de semana, sin embargo, Leclerc y su ingeniero Bryan Bozzi ofrecieron un panorama totalmente distinto. Tras adelantar a George Russell, Bozzi comentó en tono seco: “bien hecho, Charles”.

La respuesta de Leclerc no pudo ser más forzada: un “gracias, Bryan” que sonó como si cada palabra le costara pronunciarlas. Quedó claro en mis apuntes de carrera: Charles y su ingeniero se comportaron de una manera bastante particular.

¿Te diste cuenta de cómo Gabi Bortoleto casi choca con su mánager?

Gabriel Bortoleto es uno de esos jóvenes talentos en los que Fernando Alonso ha puesto gran fe, llegando incluso a asumir el rol de mánager del piloto brasileño. No obstante, el veterano español no esperaba disputas en pista con su protegido tan pronto en su carrera. Mientras Alonso se posicionaba justo detrás de Bortoleto y Liam Lawson, este último aprovechó el DRS para adelantar, y el español intentó seguir la maniobra del kiwi al acercarse a la zona de frenado.

El joven piloto no estaba preparado y se deslizó hacia el carril derecho, justo cuando Alonso aceleraba a gran velocidad, quedando a un pelo del contacto. Tras la carrera, no hubo resentimientos: Alonso comentó en tono de broma que “la culpa es nuestra por haber tenido que luchar contra los Saubers”, y añadió que quizás optaría por no compartir el almuerzo durante el vuelo de regreso. Si te lo preguntas, Bortoleto nació en la época en la que “Call On Me” de Eric Prydz lideraba las listas en el Reino Unido, mientras que Alonso debutó con “Green Door” de Shakin’ Stevens. ¡Imagina la playlist que tendrán en el avión!

No sé, ¿drones o qué?

Quizá notes un toque de mal humor aquí, pero no te preocupes: gritar a la pantalla no cambia nada y, sinceramente, no reviso los comentarios. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero propósito de esos espectáculos de luces con drones? Parecen sacados de la moda ochentera, cuando la tecnología futurista era el máximo exponente. Es innegable que se ve bonito tener luces animando el cielo, aunque la cuestión quede en el aire.

Si estuviera más malhumorado, podría extenderme en explicar cómo este despliegue de ostentación y brillo superficial está sustituyendo sustancia en la F1, acercándose a estados petroleros y a un Estados Unidos con problemas sociales que merecen un análisis profundo. Pero hoy prefiero dejarlo ahí y seguir adelante.

In the sky with drones before the #Saudi Arabian GP. How do they do it? pic.twitter.com/2k2Px3CSs0 — Jonathan McEvoy (@JonathanMcEvoy7) April 20, 2025

Williams han vuelto (otra vez)

Poniéndome de nuevo el lado optimista, hablemos de Williams y su inminente llegada a la temporada 2025. Durante las pruebas previas en Bahréin, el equipo británico mostró destellos de brillantez, recordándonos aquellos tiempos en los que contaban con leyendas como Nigel Mansell, Damon Hill y Alain Prost.

Sin embargo, esos tiempos dorados aún deben materializarse en resultados consistentes. Australia se convirtió en una auténtica pesadilla para Carlos Sainz, y los fines de semana de Bahréin y Japón resultaron complicados para el español. Dicho esto, hay noticias positivas: en Jeddah, el equipo logró un octavo y un noveno puesto, sus mejores resultados en un circuito donde antes ni siquiera habían sumado puntos. Además, Sainz y Alex Albon terminaron juntos entre los nueve primeros por primera vez, ¡motivo suficiente para sacar el confeti y los bengalas!

¿Seguimos con el 'lenguaje de manguera'?

Voy a dejar intacta esta cita que el ingeniero de Lando Norris le dirigió antes de la salida: "Lando, info de neumáticos, tus compañeros más agresivos son Stroll, Hadjar y Hulkenberg. Todos los demás arrancan en medio."

