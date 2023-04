Checo Pérez ha sido nombrado el piloto del día en el a accidentada carrera del Gran Premio de Australia al remontar 15 posiciones para subir del lugar 20 al quinto lugar, y además obtener el punto por la vuelta rápida del circuito.

Después de un fin de semana sumamente complicado para el mexicano en Australia, desde las prácticas libres, pasando por la clasificación y terminando con una caótica carrera, Pérez logró hacer una de las grandes remontadas de su carrera al mejorar quince lugares respecto a su salida.

Esto, además de tener la vuelta más rápida de la parrilla en la carrera, le ha valido a Sergio convertirse en el elegido por los aficionados como el mejor piloto de todo el día.

VAMOOOOS CHECO!!!! 🙌



The Mexican is your @salesforce Driver Of The Day! 🎉



From a pit-lane start to a points-finish, take a bow @SChecoPerez! 👏👏👏#AusGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/OpHqUfdrDV