Carlos Sainz calificó de "inaceptable" el castigo de 5 segundos que le impuso la FIA en el final del Gran Premio de Australia.

La sanción significó que Carlos perdiera el podio, cayendo varias posiciones atrás. Esto fue determinado por el organismo antes del último reinicio.

El castigo se debió a que el piloto chocó con Fernando Alonso en el penúltimo reinicio con dos vueltas para el final. Aunque la FIA determinó que la carrera empezaría con el último orden, Sainz perdió su posición.

"No. No puede ser. es inaceptable. Dígales que deben esperar hasta que termine la carrera y hablar conmigo”, dijo Carlos por la radio.

📻 | Carlos Sainz radio after being given the penalty: pic.twitter.com/mTswCna5Mf