HUMILLAN a Hamilton por la diferencia con Leclerc en Ferrari

Lewis Hamilton recibió un brutal ataque tras su actuación con Ferrari en el Gran Premio de Arabia Saudita.

Van de Garde, en palabras publicadas por PlanetF1, arremetió contra el rendimiento reciente del británico: "No tenía velocidad, prácticamente cero. A veces era uno y medio o dos segundos más lento por vuelta que Charles Leclerc. También terminó treinta segundos por detrás de Leclerc.

"Creo que ya no sabe qué es la izquierda y la derecha, y que tiene un gran problema. No puede resolverlo solo. La diferencia es demasiado grande. No tiene confianza. Esto es realmente malo. Es un piloto que necesita sentirse seguro en el coche de todas formas, pero la ha perdido por completo.

"Si tu compañero de equipo se escapa durante treinta segundos... Salvo por esa clasificación al sprint en China, le han ganado en todas las clasificaciones, y además por una gran diferencia. Eso se te mete en la cabeza", señaló.

¿Cómo va el Campeonato de Constructores tras el GP de Arabia Saudita?

El Gran Premio de Arabia Saudita significó la continuación del dominio de McLaren en la Fórmula 1, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores.

En el circuito de Jeddah no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, tanto experimentados como novatos, que de una u otra forma fueron víctimas de la complicada pista.

Mercedes logró mantener la consistencia y de los que mejor aprovecharon la carrera, y Red Bull tuvo una carrera caótica tras la salida temprana de Tsunoda y el castigo a Verstappen.

Una grata sorpresa es que Williams se ha colocado como la quinta fuerza dentro de la parrilla. Así marcha la tabla de posiciones del Mundial de Equipos en la F1 2025 tras la última carrera.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Arabia Saudita?

1. McLaren 188 puntos

2. Mercedes 111 puntos

3. Red Bull Racing 89 puntos

4. Ferrari 78 puntos

5. Williams 25 puntos

6. Haas 20 puntos

7. Aston Martin 10 puntos

8. Racing Bulls 8 puntos

9. Alpine 6 puntos

10. Kick Sauber 6 puntos

