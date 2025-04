La DIVISIÓN entre Norris y Piastri surge por la ventaja de McLaren

El dúo de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, ofreció opiniones encontradas sobre la amenaza que representa Red Bull tras el Gran Premio de Arabia Saudita del pasado fin de semana.

Piastri logró su tercera victoria de la temporada en Jeddah, lo que lo llevó a encabezar la clasificación de pilotos, mientras Norris realizó una admirable remontada desde el décimo puesto para alcanzar el cuarto lugar.

Por su parte, el campeón defensor Max Verstappen terminó segundo tras recibir una sanción de cinco segundos debido a un polémico incidente en la primera vuelta.

Según informó Marca, Norris comentó: "Red Bull es igual de rápido en clasificación y en carrera; no creemos que estemos tan por delante de lo que se muestra. Creo que Max fue, sin duda, el más veloz hoy, por lo que tenemos trabajo pendiente."

Piastri confía en que McLaren tiene ventaja

Sin embargo, en la rueda de prensa posterior a la carrera el australiano se mostró en desacuerdo con esa valoración. "No, creo que nuestro coche sigue siendo más rápido. Admito que fue complicado manejar en el vacío turbulento de otras formaciones", explicó Piastri.

"Max demostró ser más rápido de lo que esperaba durante la carrera. Si bien no me sorprendió verlo destacar en una sola vuelta, sí me tomó por sorpresa enfrentar dificultades en el tramo final de la parte media de la competencia", declaró.

"Comparando esta pista con Suzuka, es la que más se le asemeja y, en ambas, Max y Red Bull han estado muy cerca de nosotros. No creo que la ventaja sea tan marcada en circuitos y trazados como este, pero sin duda seguimos contando con un coche muy competitivo", mencionó.

Con cinco carreras en el haber, McLaren lidera actualmente el campeonato de constructores con una ventaja de 99 puntos sobre Red Bull, y parece encaminado a conquistar un segundo título mundial consecutivo. Además, al tener a Piastri y Norris en los dos primeros puestos de la clasificación de pilotos, el equipo se posiciona de manera ideal para celebrar un éxito doble al final de la temporada.

