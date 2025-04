La DECEPCIONANTE advertencia de Hamilton para 2025

Lewis Hamilton emitió una decepcionante advertencia sobre los resultados que podría obtener en las próximas rondas del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

En declaraciones a la prensa tras la carrera en Jeddah, el siete veces campeón del mundo dijo lo siguiente: "No tengo una respuesta, no sé cuánto tiempo más seguiré luchando. Pero definitivamente es doloroso.

"Solo intentaré mejorar semana a semana. De momento, no hay solución, así que así será el resto del año. Va a ser doloroso. En la clasificación, me dediqué a sacar el máximo rendimiento, y en la carrera lo intenté todo, y el coche simplemente no quería ir más rápido.

"No hay nada positivo que sacar de la carrera, aparte de que Charles subió al podio, lo cual es genial para el equipo. Fue horrible, nada agradable. Simplemente me derrapaba; es bastante malo", señaló.

¿Cómo va el Campeonato de Constructores tras el GP de Arabia Saudita?

El Gran Premio de Arabia Saudita significó la continuación del dominio de McLaren en la Fórmula 1, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores.

En el circuito de Jeddah no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, tanto experimentados como novatos, que de una u otra forma fueron víctimas de la complicada pista.

Mercedes logró mantener la consistencia y de los que mejor aprovecharon la carrera, y Red Bull tuvo una carrera caótica tras la salida temprana de Tsunoda y el castigo a Verstappen.

Una grata sorpresa es que Williams se ha colocado como la quinta fuerza dentro de la parrilla. Así marcha la tabla de posiciones del Mundial de Equipos en la F1 2025 tras la última carrera.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Arabia Saudita?

1. McLaren 188 puntos

2. Mercedes 111 puntos

3. Red Bull Racing 89 puntos

4. Ferrari 78 puntos

5. Williams 25 puntos

6. Haas 20 puntos

7. Aston Martin 10 puntos

8. Racing Bulls 8 puntos

9. Alpine 6 puntos

10. Kick Sauber 6 puntos

