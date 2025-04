Las redes EXPLOTAN contra experto de F1 por sus comentarios de odio sobre Hamilton

Martin Brundle se vio duramente criticado por los aficionados de F1 tras calificar de travieso a Lewis Hamilton durante un intenso duelo en pista frente a Lando Norris.

El piloto de Ferrari permitió en dos ocasiones que Norris lo adelantara, para luego recuperar la posición usando el DRS. Brundle no dudó en censurar la maniobra del siete veces campeón mundial.

Algunos espectadores de Sky Sports F1 en redes sociales consideraron contradictorias sus declaraciones, argumentando que el ex piloto y ahora analista guarda rencor hacia Hamilton, ya que en otra ocasión había elogiado la jugada arriesgada de Fernando Alonso.

Varios usuarios de Twitter incluso afirmaron que Brundle ha intensificado su odio hacia el británico durante esta temporada, mientras otros votaron a favor de Hamilton como Piloto del Día con la esperanza de provocar alguna reacción en el comentarista.

Además, el analista fue pasado por alto por el músico Usher durante el tradicional paseo por la parrilla, lo que según un espectador podría estar vinculado a sus comentarios sistemáticamente parciales contra Lewis.

F1 fans critican a Brundle por sus comentarios sobre Hamilton

WTF is Brundle's problem with Lewis — Asi (@ASTHA__21) April 20, 2025

Brundle hates Lewis — Jen (@jenros2) April 20, 2025

A couple of years back Alonso did the DRS thing to Lewis. Brundle loved it. Now, when Lewis does it to Lando it's "naughty".



Give me a break! #F1 #SaudiArabianGP — Rob Myers (@RobLMyers) April 20, 2025

Martin Brundle running to criticize anything Lewis does pic.twitter.com/cAX8zKeqcM — B (@B_WTB) April 20, 2025

So why is Lewis naughty..Wtf Brundle — Pervash🇿🇦🇿🇦🇿🇦 (@pervashneeN) April 20, 2025

It’s “naughty” from Lewis but if Verstappen does that it’s brilliant driving. Ok Brundle 🙄 — Skydog #KompanyOUT (@FCB_Skydog) April 20, 2025

Martin Brundle?? What exactly was naughty about what Lewis did??



But when Fernando Alonso does it it’s great race craft??



Can’t stand this guy this season — GeorgeK VII 👑 (@GeorgeK_VII) April 20, 2025

Sorry, but what did Lewis do wrong?



Why’s Brundle saying that was a little bit naughty? — 🇯🇲7hanos876🇯🇲 (@thanos876) April 20, 2025

has martin brundle upgraded his version of hate for lewis recently or what pic.twitter.com/Tfl9d5IdnP — Dev (@daniversulk) April 20, 2025

Martin brundle saying such sweet things about piastri, Russell and Norris but the second Lewis Hamilton says anything about his car on the radio, Brundle turns into an enormous dumb baby that doesn’t understand an F1 car and just bashes Lewis. — Sal Renteria (@Salisit) April 20, 2025

What is brundle problem! Seriously the little snippy comments about Lewis and Ferrari are just so obvious lately #F1 #SaudiArabianGP — Lauren Austin (@MsLaurenAustin) April 20, 2025

Usher standing with Lewis Hamilton refusing Martin Brundle the interview just made my day. Absolutely deserves the cold shoulder for his constant biased commentary against Lewis #SaudiArabianGP #Formula1 — Mr Smug 28 (@Richblackdude) April 20, 2025

How these so-called experts can judge Lewis after 5 races is beyond me. There was always going to be a period of transition. Brundle and the rest should know better. Shame there is no other option for coverage. — Chris Pike (@ChrisPi53289533) April 20, 2025

