Hamilton confiesa sus grandes FRUSTRACIONES en el GP de Arabia Saudita

Lewis Hamilton terminó de nuevo muy por detrás de Charles Leclerc y su carrera en el Gran Premio de Arabia Saudita fue decepcionante.

Hamilton terminó en la séptima posición de la carrera y vio como su compañero logró el primer podio de la temporada para el Cavalino Rampante.

“Estaba derrapando. En el primer stint, un subviraje enorme, el coche no giraba, y luego una desviación enorme, y en el segundo stint, un poco mejor de equilibrio, pero seguía sin ritmo", declaró el británico.

“Bastante mal. No tengo una respuesta. No hay nada. Equilibrio, me cuesta sentir el coche debajo, pero no hay nada en particular”, finalizó.

Relacionado: Lewis Hamilton EXPLOTA contra su Ferrari en Bahréin

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

¡Mira toda la acción del GP de Bahréin en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!