Sábado 1 Abril 2023

Carlos Sainz y Charles Leclerc tuvieron una acalorada discusión tras la sesión de clasificación para el Gran Premio de Australia.

Leclerc lamentó la toma de decisiones de Ferrari durante la Q3 después de clasificarse séptimo para la carrera del domingo, con una serie de factores que afectaron su capacidad para lograr la mejor vuelta rápida posible.

El monegasco no estaba contento con las decisiones de su equipo, tanto de enviarlo detrás de su compañero, como de apresurar su segundo intento en la última parte de la Q3.

Todavía estaba molesto por el caótico final de la calificación cuando habló con Sainz después, pero ya había dejado claro sus sentimientos en la radio del equipo, sugiriendo sarcásticamente que recibió un "remolque" del español.

"Mierda de vuelta vuelta, esta vez no tuve preparación. Muchas gracias a Carlos por el remolque. Tengo un poco de velocidad allí, siempre agradable", reclamó con ironía.

Día duro

Las bajas temperaturas en Melbourne obligaron a la mayoría de la parrilla a completar dos vueltas de preparación antes de acelerar, y las cosas se complicaron por un 90% de probabilidad de lluvia pronosticada antes de la sesión que no se materializó.

"Fue una clasificación difícil. Sabía que tenía que se alinear todo en mi última vuelta de la Q3. Lamentablemente, estábamos esperando la lluvia, así que no dimos una vuelta de calentamiento, lo que dificultó las cosas.

"Carlos también me dio un buen remolque en las curvas 3 y 4... no manejamos bien la calificación. Es un poco frustrante, pero no puedes negarlo, todavía estaba en problemas hoy. Creo que mañana será un poco mejor", admitió el monegasco.

Leclerc admite sus propios errores

Hablando con los medios de comunicación en inglés, reconoció sus propias fallas.

“En la segunda carrera en la Q3, pensamos que iba a llover, así que me fui sin hacer una vuelta de preparación y tuve que empujar de inmediato, lo que no fue bueno para los neumáticos.

"También me encontré detrás de Carlos durante todo el primer sector, algo que espero que analicemos como equipo porque esto nos costó bastante.

Explicó que en las primeras dos sesiones no condujo como debía, pero que elevó su rendimiento en la última.

"Honestamente, en la Q1 y la Q2 no hice un gran trabajo en términos de manejo. Luego tuve que poner todo junto, lo que creo que en la Q3 mejoró un poco", agregó.

El ritmo de carrera debería ser mejor

La carrera del domingo debería dar más frutos para Leclerc, cuyo SF-23 se configuró para priorizar el rendimiento del domingo en lugar de esforzarse al 100 para el del sábado. "Mañana es la carrera, creo que tenemos un auto de carrera bastante bueno. Comprometí un poco el ritmo de clasificación para la carrera, así que veamos cómo va.

"No quiero entrar en esto [donde podría haberse clasificado sin problemas] porque no había estado conduciendo bien en la Q1 y la Q2 y en la Q3 nunca sabes lo que es posible", agregó.