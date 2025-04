Lewis Hamilton justificó su derrota contra Carlos Sainz en la clasificación para el Gran Premio de Arabia Saudita.

El piloto de Ferrari apareció ante los micrófonos de los medios de comunicación y así explicó su resultado frente al corredor de Williams: "No había llegado a ninguna parte durante todo el fin de semana.

"Creo que fui 13.º en casi todas las sesiones, así que, sinceramente, me siento agradecido de haber llegado a la Q3 y al P7. No fue una última vuelta espectacular, pero he estado mejorando todo el fin de semana.

"Necesitaba una mejor vuelta al final, pero, como dije, estoy agradecido de estar ahí. Aún queda mucho tiempo por delante. ¡Más bien estoy rezando! Intentar conectar con este coche en una sola vuelta es algo que me resulta muy difícil en este momento.

"Pero no nos rendimos. Querer es poder. Seguimos adelante, seguimos intentándolo. Contamos con un apoyo increíble, así que seguimos trabajando duro", comentó.

Relacionado: ¡Charles Leclerc EXPLOTA contra Ferrari tras la quali!

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción del GP de Arabia Saudita en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado