Charles Leclerc, EN PELIGRO por culpa de Hamilton

Charles Leclerc podría estar en peligro dentro de Ferrari por culpa de Lewis Hamilton.

Según las palabras de Juan Pablo Montoya a Plejmo, la situación entre los dos corredores podría ponerse tensa: "Lewis Hamilton se está castigando a sí mismo porque no está rindiendo bien, pero no se siente cómodo.

"Creo que todos están trabajando duro para que se sienta cómodo. Pero la consecuencia es que, si se centran en que Lewis se sienta cómodo, tendrán problemas con Charles a largo plazo. Fíjense en Max. Cada vez que Max es rapidísimo, su compañero está a kilómetros de distancia.

"Cuando su compañero está cerca, no son tan rápidos. No son tan competitivos. Fíjense en Checo. Hace dos años, cuando Checo empezó la temporada tan bien, se pensaba que ambos pilotos lucharían por el campeonato. Pero cuando finalmente lograron que el coche fuera lo suficientemente bueno para lo que Max quería, Checo no pudo conducirlo.

"Creo que Ferrari podría pasar por lo mismo. A medida que desarrollan el coche para Lewis, para que se sienta cómodo, todos esos factores van a comprometer el rendimiento de Charles. Así que será interesante ver hasta qué punto Ferrari va a esforzarse para que Lewis se sienta cómodo", comentó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Bahréin?

El Gran Premio de Bahrain entregó una carrera dominadora de McLaren donde Oscar Piastri y Lando Norris abrieron el campeonato entre ellos mismos.

Lando Norris se mantiene líder del Campeonato de Pilotos de la F1 en el inicio de esta temporada 2025 después de sumar una tercera posición en Sakhir.

Antonelli, el mejor novato con diferencia, en esta ocasión se tuvo que quedar fuera de los puntos después de haber tenido su mejor resultado en la clasificación en la temporada.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde de pesadilla en Japón, ya que Alonso si bien terminó su primera carrera, terminó fuera de los puntos, y Carlos Sainz debió abandonar y sigue siendo superado por Alexander Albon.

En lo que significó la cuarta carrera de Lewis Hamilton con Ferrari, hay sensaciones muy encontradas, ya que sigue costándole mucho y no está cerca de Leclerc.

