Sábado 1 Abril 2023 01:49 - Actualizada: 01:49

Sergio Pérez afirmó que espera que se resuelvan los problemas en su RB19 antes del Gran Premio de Australia.

El mexicano quedó fuera desde la Q1 debido a que bloqueó sus neumáticos en la entrada a la curva 2 y terminó la grava.

Su auto quedó atascado y ya no pudo salir, sacando la primera bandera roja de la clasificación. Este DNF sígnica que arrancará en la última posición de la parrilla para el próximo Gran Premio de Australia.

Así terminó Checo en la grava del Albert Park

Checo reportó problemas en sus frenos desde la FP2 y FP3, mientras que Max Verstappen también reportó los mismos problemas; sin embargo, Verstappen pudo sobreponerse y hacerse con la pole.

Mala experiencia

El corredor nacido en México habló de lo sucedido a bordo del monoplaza austriaco: "En cuanto he frenado, me he sentido como un pasajero en el coche.

"Espero que podamos solucionarlo como equipo antes de la carrera de mañana y así poder limitar los daños" señaló.