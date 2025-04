La declaración de Hamilton CONTRA LAS REGLAS de la F1

Lewis Hamilton lanzó una serie de declaraciones en contra de las reglas y lo impuesto en la Fórmula 1.

El piloto de Ferrari ha confesado recientemente a Vogue su peculiar pasión por la moda dentro del mundo de la Fórmula 1. El piloto, célebre por su estilo arriesgado, ha revolucionado la imagen del automovilismo al incorporar prendas y diseños poco convencionales, a pesar de las críticas iniciales.

Su enfoque único ha marcado un antes y un después en el deporte. En sus inicios en McLaren, Hamilton se sintió restringido por normas de vestimenta impuestas por la dirección del equipo bajo Ron Dennis. La rigidez de un código tan estricto le resultaba agobiante, lo que lo impulsó a experimentar desde su traslado a Mercedes.

"Decidí arriesgarme, incluso cuando no estaba permitido, y pronto se notaron los efectos positivos", explicó el piloto en declaraciones a Times Life & Style. Este espíritu rebelde no solo abrió camino para su carrera, sino que también ha motivado a otros, como el ingeniero-ciclista Zhou Guanyu de Ferrari, a atreverse a romper moldes.

La influencia de Hamilton sobre la moda en la Fórmula 1 sigue en aumento. El piloto sostiene que quiere llegar a la pista luciendo lo que él elige, rechazando la idea de limitarse a los tradicionales trajes de equipo que usaba en sus primeros años.

"No me sentía yo mismo con lo impuesto; por eso decidí marcar la diferencia y demostrar que puedo vestir de la forma que desee", afirma. Su valentía para desafiar lo establecido no solo transformó su imagen, sino que propició que otros pilotos comenzaran a expresar su identidad personal a través de la moda.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

